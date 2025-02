EU-Spitze am dritten Jahrestag des Ukraines-Kriegs in Kiew eingetroffen

Kiew: Am dritten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die EU-Spitze in der Früh zu einem Solidaritätsbesuch in der Hauptstadt eingetroffen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb in den sozialen Netzwerken, sie sei heute in Kiew, weil die Ukraine Europa sei. In dem Überlebenskampf stehe nicht nur das Schicksal der Ukraine auf dem Spiel, sondern das Europas. Auch Bundespräsident Steinmeier hat bereits die anhaltende Unterstützung Deutschlands betont. Man stehe fest an der Seite der Ukraine - mit humanitärer Hilfe, dem Schutz für Flüchtlinge und mit militärischer Unterstützung, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft.

