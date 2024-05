EU sperrt pro-russische Medien

Brüssel: Die EU-Länder gehen mit Sanktionen gegen die Internetplattform "Voice of Europe" und mehrere russische Medien vor. Nach einer Mitteilung aus Brüssel werden sie in der gesamten EU gesperrt. "Voice of Europe" hat seinen Sitz in Prag und steht unter Verdacht, pro-russische Propaganda in der EU verbreitet und Geld an europäische Politiker gezahlt zu haben. Auf dem Portal waren unter anderem Interviews mit dem AfD-Politiker Bystron und seinem Parteikollegen Krah erschienen. Gegen beide wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Von dem EU-weiten Verbot sind außerdem die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie zwei Zeitungen betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 16:00 Uhr