EU-Sozialkommissar besorgt über Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit

Nawalnys Anhänger wollen in ganz Russland demonstrieren

Moskau: In rund 70 russischen Städten soll es am Mittag Proteste gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny geben. Die russische Regierung hat sie für illegal erklärt und vor der Teilnahme gewarnt. Nawalny war nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland in einem umstrittenen Eilverfahren am Montag zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige soll gegen Meldeauflagen verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Attentat erholte. Angesichts des gewaltsamen Todes mehrerer Regierungsgegner in Russland in den vergangenen Jahren ließ Nawalny auf Instagram erklären, er sei in guter Verfassung und wolle sich im Gefängnis nicht das Leben nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 06:00 Uhr