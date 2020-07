EU-Sondergipfel zieht sich weiter in die Länge

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das Ringen um einen Corona-Hilfsfonds beim EU-Sondergipfel in Brüssel dauert an. In der Nacht wurde der Gipfel erneut für Gespräche in kleiner Runde unterbrochen. Nach Angaben von Diplomaten blockieren die sparsamen Staaten weiter eine Einigung. Streitpunkte sind unter anderem die Zuschüsse, die die vom Coronavirus besonders stark betroffenen Länder erhalten sollen und nicht zurückzahlen müssen. Die "Sparsamen" drängen darauf, den Anteil von 500 Milliarden Euro auf 350 Milliarden zu senken. Ratspräsident Michel hatte am Abend vor einem Scheitern des Gipfels gewarnt. Laut einem Redemanuskript sagte er wörtlich: "Ich wünsche mir, dass uns eine Einigung gelingt, und dass die europäischen Medien die Schlagzeile bringen können, dass der EU eine unmögliche Mission geglückt ist."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.07.2020 02:00 Uhr