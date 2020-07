EU-Sondergipfel startet in die zweite Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der EU-Gipfel über die Corona-Hilfen und den EU-Haushaltsplan geht in die zweite Verlängerung. Nach diversen Besprechungen und Telefonaten kommen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs um 17 Uhr in großer Runde wieder zusammen. Eigentlich sollte das 750 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfspaket bereits am Samstag unter Dach und Fach sein. Die 27 Staats- und Regierungschefs konnten sich jedoch in mehreren entscheidenden Punkten nicht einigen. Die als sparsamen Fünf bezeichneten Länder, unter ihnen die Niederlande und Österreich, beharren auf geringere Zuschüsse. Nun wird über den jüngsten Vorschlag von EU-Ratspräsident Michel beraten. Er sieht vor, die Zuschüsse von 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden abzusenken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 16:00 Uhr