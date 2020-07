EU-Sondergipfel einigt sich offenbar auf 390 Milliarden Euro Zuschüsse

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staaten sind sich offenbar in der umstrittenen Frage nach der Höhe der Zuschüsse beim Corona-Hilfsfonds einig geworden. Nach Angaben unseres Korrespondenten in Brüssel sollen statt 500 Milliarden Euro nur 390 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Weitere 360 Milliarden Euro müssen als Kredite wieder zurückbezahlt werden. Seit Freitag verhandeln die 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die Corona-Hilfen. Mehrere Länder, die als "sparsame Fünf" bezeichnet wurden, hatten massive Kritik an der Höhe der Zuschüsse geübt. Daraufhin hatte EU-Ratspräsident Michel einen Vorschlag vorgelegt, der die Zuschüsse auf 390 Milliarden Euro absenkt. Mit der Annahme des Kompromisses liegt ein wichtiger Baustein für die Lösung des Finanzstreits vor. Als weiteres Thema bleibt beim EU-Sondergipfel der Haushalt für die nächsten sieben Jahre in Höhe von 1,1 Billionen Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 19:00 Uhr