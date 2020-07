EU-Sondergipfel beraten am Abend über EU-Haushalt und Corona-Hilfen

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Am Abend beraten die Teilnehmer des EU-Sondergipfels wieder hinter verschlossenen Türen. Inhaltlich stehen der langfristige EU-Haushalt sowie die Corona-Hilfen im Mittelpunkt. Mit einem Ergebnis bei dem Corona-Hilfsfonds war eigentlich bereits am Samstag gerechnet worden. Fünf EU-Staaten hatten jedoch klar gemacht, dass sie die Zuschüsse in Höhe von 500 Milliarden Euro als deutlich zu hoch betrachten. Zudem fordern die sogenannten "sparsamen Fünf" Kontrollen, wie die Gelder eingesetzt werden, sowie wirtschaftliche Reformen der Empfängerländer. Derzeit wird über einen Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Michel gesprochen. Er sieht vor, die Zuschüsse von 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden zu kürzen. Der niederländische Ministerpräsident Rutte erklärte, er sehe beim Gipfel deutliche Fortschritte. Die Niederlande gehören neben Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland zu den "sparsamen Fünf".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 17:00 Uhr