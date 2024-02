EU-Sondergipfel berät über Milliarden-Hilfen für die Ukraine

Brüssel: Beim Sondergipfel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU heute über weitere Ukraine-Hilfen entscheiden. Vorgesehen sind 50 Milliarden Euro für vier Jahre, damit das Land überhaupt weiter funktionieren kann - also zur Zahlung von Gehältern oder für Infrastruktur. 26 Länder sind dafür, nur Ungarn stellt sich quer. Aus Deutschland und Frankreich wird die Forderung laut, vom Einstimmigkeits-Prinzip in der EU abzurücken. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann hat sich in einem Interview mit der "Welt" zusammen mit zwei französischen Kollegen dazu geäußert. Sie wollen nicht länger akzeptieren, dass Ungarn die EU-Hilfen blockiert. Bundeskanzler Scholz verlangt darüber hinaus mehr Militärhilfen aus den anderen EU-Staaten für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 08:00 Uhr