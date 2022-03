EU sieht sich für Stopp russischer Gaslieferungen vorbereitet

Kerstin Claus ist neue Missbrauchsbeauftragte der Regierung

Berlin: Kerstin Claus ist die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Sie soll das Amt für die kommenden fünf Jahre übernehmen, wie Bundesfamilienministerin Spiegel nach der Kabinettssitzung mitteilte. Claus folgt Johannes-Wilhelm Rörig nach, der sein Amt Ende Februar niedergelegt hatte. Die gebürtige Münchnerin hatte als Journalistin ihren eigenen Fall als Opfer sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche öffentlich gemacht. Claus saß in den vergangenen Jahren im Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern sowie im Betroffenenrat, der den Missbrauchsbeauftragten berät. Sie ist außerdem Mitglied der Grünen und kandidierte bei der vergangenen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, verpasste aber den Einzug in den Landtag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2022 14:15 Uhr