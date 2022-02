EU sieht in Waffenlieferungen an Ukraine Wendepunkt

Kiews Bürgermeister Klitschko befürchtet Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln

Kiew: Die russische Armee hat ihre Angriffe in der Ukraine fortgesetzt. In mehreren Städten wurde Luftalarm ausgelöst. In der Hauptstadt Kiew gab es Medienberichten zufolge am Abend zwei große Explosionen. Bürgermeister Klitschko befürchtet Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten. Klitschko betonte, die Stadt sei nach wie vor in ukrainischer Hand, es seien aber einzelne russische Scharfschützen in Kiew unterwegs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2022 20:00 Uhr