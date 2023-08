Kurzmeldung ein/ausklappen EU sichert Slowenien nach den Überschwemmungen Hilfe zu

Ljubljana: Einsatzkräfte sind in Slowenien nach den schlimmsten Überschwemmungen und Erdrutschen seit mehr als drei Jahrzehnten weiter mit der Rettung und Versorgung von Menschen beschäftigt. Mehrere Orte sind durch die Fluten und Geröllmassen abgeschnitten. Soldaten versuchen zu Fuß zu ihnen zu gelangen. Die Menschen werden zum Teil per Hubschrauber mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgt. Fünf Niederländer werden noch vermisst. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte Slowenien Hilfe zu. Auch in Österreich werden weitere Überschwemmungen befürchtet und vorsorglich Campingplätze geräumt. In Kärnten und der Steiermark sind tausende Feuerwehrleute im Einsatz. In Kroatien rüsteten sich die Behörden für eine für den Abend erwartete Flutwelle. Mehrere Gemeinden errichteten vorsichtshalber Dämme aus Sandsäcken. Betroffen ist teilweise auch die Adria-Küste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 18:00 Uhr