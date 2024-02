EU senkt Wachstumsprognose erneut

Brüssel: Die EU-Kommission rechnet damit, dass die Wirtschaft in den Migliedsländern in diesem Jahr langsamer wächst als erwartet. Die Brüsseler Behörde hat ihre Prognose zum dritten Mal in Folge gesenkt und geht nur noch von 0,9 Prozent Wachstum aus. Im Herbst lagen die Erwartungen noch bei 1,2 Prozent. Für den Euroraum liegt die Prognose bei 0,8. Deutschland bremst als größte Volkswirtschaft in der EU das Wachstum. Zwar soll die deutsche Wirtschaft nach einer Rezession in diesem Jahr wieder wachsen - laut der Progose der EU-Kommission aber nur um 0,3 Prozent und damit so langsam wie in keinen anderen Euro-Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 12:00 Uhr