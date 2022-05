EU senkt Prognose für Wirtschaftswachstum deutlich

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die europäische Wirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine drastisch nach unten korrigiert. Laut der heute vorgelegten Frühjahrsprognose der Behörde wird die Wirtschaft der EU in diesem Jahr nur um 2,7 Prozent wachsen. Im Winter war die Brüsseler Behörde noch von vier Prozent ausgegangen. Die Vorhersage für die Inflation in den Euro-Ländern für 2022 hat sich fast verdoppelt auf fast 6,1 Prozent. Das liege vor allem an den hohen Energiepreisen, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 13:15 Uhr