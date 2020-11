EU schließt Impfstoff-Vertrag mit Moderna

IHK-Prüfungen in Bayern haben begonnen

München: Für zahlreiche Azubis in Bayern haben heute die IHK-Abschlussprüfungen begonnen. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer betrifft das 12.900 Prüflinge in über 60 kaufmännischen und verwandten Berufen, darunter die Berufe der Einzelhandels- sowie der Bank- und Industriekaufleute. Ab 1. Dezember beginnen dann die Prüfungen für 8.744 Absolventen in mehr als 130 technischen Berufen. Die IHK hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten eine abgeschlossene Berufsausbildung ein - so wörtlich - "großer Meilenstein sei".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 13:00 Uhr