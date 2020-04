EU schlägt Regierungsbeteiligungen vor

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union warnt davor, dass chinesische Investoren in Folge der Corona-Pandemie europäische Unternehmen übernehmen könnten. Es bestünde ein echtes Risiko, dass angeschlagene Unternehmen Gegenstand einer Übernahme werden könnten, sagte Wettbewerbs-Kommissarin Vestager der "Financial Times". Sie forderte die Mitgliedsländer daher auf, selbst Anteile an Firmen zu kaufen. Die EU werde keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken äußern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 04:00 Uhr