EU schlägt Obergrenze für Gewinne von Energiekonzerne vor

Brüssel: Mit einer Deckelung der Gewinne von Energieunternehmen will die EU nach den Worten von Kommissionschefin von der Leyen zur Entlastung von Verbrauchern in der Union beitragen. Der entsprechende Gesetzesvorschlag der Kommission nimmt demnach alle Stromproduzenten in die Pflicht. Der Strompreis wird derzeit vom hohen Gaspreis getrieben und auch Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien sowie aus Atomkraft oder Kohle können diesen zu höheren Preisen verkaufen. Profite seien gut, sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union. Aber in diesen Zeiten sei es falsch, übermäßige Gewinne vor dem Hintergrund eines Krieges und auf dem Rücken der Konsumenten zu erwirtschaften. Laut von der Leyen wird der Kommissionsvorschlag mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten aufbringen, um die Krise abzufedern.

