EU schickt weitere Flugzeuge mit Hilfsgütern für Gaza

Brüssel: Die EU schickt im Rahmen ihrer Luftbrücke für die Menschen im Gazastreifen sechs weitere Flugzeuge mit Hilfsgütern. Heute ist eine Transportmaschine mit 51 Tonnen Medikamenten, Klinikbedarf und Schulmaterialien nach Ägypten gestartet. Die übrigen Flüge sollen in den kommenden zwei Wochen durchgeführt werden. Die EU finanziert sie und koordiniert die Maßnahmen. Das Rote Kreuz hat derweil einen kleinen Hilfskonvoi in den Gazastreifen gebracht. An Bord der sechs Lastwagen sind zehn seiner Mitarbeiter, darunter ein OP-Team, zusammen mit medizinischen Hilfsgütern und Wasserreinigungstabletten. Damit könnten 50.000 Liter Wasser aufbereitet werden, so das Rote Kreuz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 15:00 Uhr