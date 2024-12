EU sanktioniert erstmals chinesische Unternehmen wegen Ukraine-Krieg

Brüssel: Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen Russland und seine Unterstützer in China, Nordkorea und im Iran verhängt. Die Außenbeauftragte Kallas erklärte, das neue Sanktionspaket solle "die russische Kriegsmaschinerie schwächen" und alle, "die diesen Krieg ermöglichen". Zum ersten Mal verhängt die EU umfassende Sanktionen gegen sechs chinesische Firmen und einen Verantwortlichen, die Drohnenkomponenten an Russland liefern. Insgesamt setzte die EU 84 weitere Verantwortliche, Firmen und Organisationen auf ihre Sanktionsliste und verhängte härtere Ausfuhrkontrollen gegen 32 Unternehmen und Organisationen. Weitere Strafmaßnahmen richten sich gegen die sogenannte russische Schattenflotte, die unter fremder Flagge fährt und das vor zwei Jahren verhängte Öl-Embargo umgeht. Insgesamt dürfen nun fast 80 Tanker nicht mehr in europäische Häfen einlaufen.

