EU-Sanktionen gegen Russland treten heute in Kraft

Nachrichtenarchiv - 23.02.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat vom Westen schärfere Sanktionen für Russland gefordert. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Außenminister Kuleba, die Maßnahmen müssten gegen die Wirtschaft des Landes und den inneren Kreis von Präsident Putin gerichtet sein. Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland sollen heute in Kraft treten. Die Strafmaßnahmen zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel ab. In Großbritannien kann Russland ab sofort keine Staatsanleihen mehr am britischen Finanzmarkt plazieren. Auch Japan und Australien verhängten Sanktionen gegen Russland. Das ukrainische Parlament hat derweil ein Einreiseverbot gegen 351 russische Abgeordnete beschlossen, die für die Anerkennung der Separatistenprovinzen gestimmt hatten. Sie dürfen auch keine Vermögenswerte mehr in der Ukraine erwerben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.02.2022 11:45 Uhr