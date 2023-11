EU sagt Ukraine 50 Millionen Euro für Reparatur beschädigter Häfen zu

Brüssel: Die EU unterstützt die Ukraine mit 50 Millionen Euro beim Wiederaufbau beschädigter Häfen. Das schrieb EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in einem Brief an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Es geht darum, die Kapazitäten zu verbessern, damit die Ukraine wieder mehr Lebensmittel und andere Güter exportieren kann. Laut von der Leyen ernährt die Ukraine trotz des Krieges weiterhin die Welt und könne dabei auf die EU zählen. Durch russische Angriffe wurden immer wieder Hafenanlagen in der Ukraine zerstört oder schwer beschädigt.

