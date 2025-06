EU ruft zu Zurückhaltung im Nahen Osten auf

Brüssel: Die EU ruft im Nahen Osten zu Zurückhaltung auf. So plädierte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dafür, die regionale Stabilität zu wahren, betonte gleichzeitig aber auch das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der "Augsburger Allgemeinen Zeitung", Diplomatie bleibe der beste Weg. Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung, Strack-Zimmermann, dagegen findet den israelischen Angriff nachvollziehbar. In der "Welt am Sonntag" betonte sie, irgendwann werde der Tag kommen, an dem Europa Israel dafür dankbar sein werde, dass es den Iran am Bau einer Atombombe gehindert habe. Allerdings schränkte sie ein, das könne nur dann gelten, wenn nun eine Eskalation verhindert werde.

