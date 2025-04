EU richtet Luftbrücke nach Myanmar ein

Nach dem schweren Erdbeben in dem Land bringt die Europäische Union humanitäre Hilfe per Luftfracht auf den Weg. Die Kommission in Brüssel kündigte den Start eines ersten Fluges mit 80 Tonnen Hilfsgütern wie Zelten, Wasser und Medizinprodukten an. Die Zahl der Toten in Myanmar stieg nach Angaben von Staatsmedien inzwischen auf fast 2900. Zudem gebe es 4600 Verletzte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2025 14:45 Uhr