EU richtet beim Gipfel mit China Appelle an Peking

Peking: Auf dem EU-China-Gipfel ist die Spitze der Europäischen Union zum ersten Mal seit vier Jahren mit dem chinesischen Staatschef Xi zusammengekommen. EU-Ratspräsident Michel sagte danach, man habe an China appelliert, keine Rüstungsgüter an Russland zu exportieren und Moskau nicht bei dessen Bemühen zu unterstützen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Und China solle seinen Einfluss geltend machen, damit Russland den Krieg beendet. Allerdings ist fraglich, ob solche Appelle etwas bewirken. Zum Ukraine-Krieg hieß es aus dem Außenministerium in Peking, der russische Präsident Putin treffe seine Entscheidungen auf der Grundlage seines eigenen nationalen Interesses und seiner Sicherheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 18:15 Uhr