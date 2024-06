EU-Renaturierungsgesetz führt zu Regierungskrise in Österreich

Wien: Die EU-Entscheidung zu mehr Naturschutz hat in Österreich zu einer Regierungskrise geführt. Trotzdem will Bundeskanzler Nehammer die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Ein Ende der Regierung würde das Land in ein Chaos stürzen, so der Kanzler. Er kündigte aber eine Anzeige gegen Umweltministerin Gewessler an, und wirft ihr Amtsmissbrauch vor. Gewessler hatte für das umstrittene Renaturierungsgesetz gestimmt, obwohl mit der ÖVP vereinbart war, sich zu enthalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 02:00 Uhr