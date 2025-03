EU-Regierungschefs signalisieren Zustimmung zu Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Brüssel: Zahlreiche EU-Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Sondergipfel Zustimmung zu einer Wiederaufrüstung signalisiert. Ziel müsse sein, dass Europa selbst in der Lage ist, seine Sicherheit weiter zu stärken, so Bundeskanzler Scholz am Rande des Treffens. Polens Regierungschef Tusk sagte, Europa als Ganzes sei in der Lage, jede militärische, finanzielle und wirtschaftliche Konfrontation mit Russland zu gewinnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj war ebenfalls nach Brüssel gekommen. Welche Zusagen er von dort mitnimmt, ist noch unklar.

