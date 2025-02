EU-Regeln für KI sind in Kraft getreten

Brüssel: Ab sofort gelten in der Europäischen Union neue Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz. So ist künftig der Einsatz von KI-Programmen verboten, die soziales Verhalten bewerten. Damit können Menschen in Verhaltenskategorien eingeteilt und belohnt oder bestraft werden. Auch die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum – etwa durch Videoüberwachung – soll grundsätzlich nicht erlaubt sein. Es gibt jedoch Ausnahmen: Polizei und Sicherheitsbehörden sollen dies nutzen dürfen, um Straftaten wie Menschenhandel und Terrorismus verfolgen zu können. - Mit der neuen Verordnung will die EU unter anderem Verbraucher schützen.

