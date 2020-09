EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn und Polen beginnt

Spahn verteidigt strengere Corona-Auflagen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die von Bund und Ländern vereinbarten schärferen Corona-Beschränkungen verteidigt. Vor allem in Bezug auf die neu erlaubte Größe von Partys und die Bußgelder für falsche Namen auf Gästelisten. Der Spielverderber sei das Virus und nicht die Politik, so Spahn. Außerdem rief er die Bevölkerung dazu auf, das eigene Verhalten zu prüfen. Freiheit heiße nicht, dass jeder machen könne, was er will. Jeder trage Verantwortung für die Menschen um ihn herum, so der Gesundheitsminister. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich gestern auf strengere Corona-Auflagen verständigt. So soll es abgestufte Obergrenzen von zehn bis 50 Teilnehmern an Privatfeiern geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 11:00 Uhr