EU rechnet für dieses Jahr offenbar mit mehr als einer Million Asylanträgen

Brüssel. Die EU rechnet offenbar damit, dass die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr die Millionenmarke überschreitet. Das berichtet die Zeitung "Welt" unter Berufung auf einen entsprechenden Bericht der EU-Kommission. Es wäre der höchste Wert seit 2016. Dem Bericht zufolge wurden seit Anfang Januar EU-weit sowie in der Schweiz und in Norwegen mehr als 800.000 Anträge registriert. In Deutschland sind laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis September rund 250.000 Anträge gestellt worden, das sind bereits mehr als im gesamten vergangenen Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2023 02:00 Uhr