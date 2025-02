EU reagiert kämpferisch auf Zoll-Ankündigung Trumps

Brüssel: Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, zusätzliche Zolle auf EU-Waren zu erheben, reagieren europäische Politiker geschlossen. Auch die Kanzlerkandidaten von Union und Grünen, Merz und Habeck, verurteilten das als falschen Weg. Merz und Habeck warnten, eine hohe Inflation könnte die Folge sein. Kanzler Scholz hat beim EU-Gipfel bereits Gegen-Zölle angekündigt. Luxemburgs Premierminister Frieden reagierte ebenfalls kämpferisch: "Wenn jemand einen Handelskrieg will, dann bekommt er ihn", so sein Kommentar. US-Präsident Trump hatte angekündigt, in naher Zukunft zusätzliche Zölle auf EU-Produkte zu verlangen. Für Waren aus Kanada, Mexiko und China gilt das schon.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 13:00 Uhr