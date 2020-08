EU-Ratspräsident ruft zu Krisensitzung wegen Belarus

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus hat EU-Ratspräsident Michel eine Krisensitzung einberufen. Über Twitter teilte er mit, dass es übermorgen eine Videokonferenz geben werde. Die Menschen hätten das Recht, ihren Anführer frei zu wählen. Gewalt gegen Demonstranten sei inakzeptabel, schrieb Michel weiter. Seit der Wahl am Sonntag vor einer Woche gehen in Belarus die Menschen auf die Straße, sie werfen Präsident Lukaschenko Wahlbetrug vor. Der zeigte sich inzwischen zu einer Reform der Verfassung bereit. Die amtliche Nachrichtenagentur Belta zitiert ihn mit den Worten, er wolle Befugnisse teilen, aber nicht unter Druck und nicht über die Straße. Auch Neuwahlen lehnt Lukaschenko bisher ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 15:00 Uhr