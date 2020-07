EU-Ratspräsident Michel schlägt Kompromiss um EU-Haushalt und Corona-Hilfen vor

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EU-Ratspräsident Michel hat im Streit um den Haushalt und die Corona-Hilfsprogramme der Europäischen Union einen Kompromiss-Vorschlag vorgelegt. So soll der nächste Sieben-Jahres-Haushalt um 26 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bisher vorgeschlagen. Im Gegenzug will Michel den Hilfsfonds für die Folgen der Corona-Krise bei 750 Milliarden Euro belassen - so wie es Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hat. Allerdings soll die Rückzahlung der dafür aufgenommenen Schulden zwei Jahre früher beginnen als zunächst angeregt. Michel will damit den Bedenken der sogenannten "sparsamen Vier" entgegenkommen. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden lehnen den Vorschlag von der Leyens bisher ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 17:00 Uhr