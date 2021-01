EU-Ratspräsident besteht auf Einhaltung von Impfstoff-Lieferverträgen

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union will angekündigte Kürzungen der Pharmahersteller bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen offenbar nicht hinnehmen. EU-Ratspräsident Michel sagte dem französischen Sender Europe1 wörtlich: "Wir erwarten, dass die von den Pharma-Unternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden." Um das zu gewährleisten könne die EU auch juristische Mittel nutzen. Nach Lieferengpässen bei Pfizer und Biontech hatte vor wenigen Tagen auch der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca angekündigt, im ersten Quartal deutlich weniger Dosen an die EU zu liefern als geplant. Von einer Reduzierung um 60 Prozent ist die Rede - wegen Produktionsproblemen. Zuvor hatte auch EU-Gesundheitskommissar Kyriakides erklärt, in Brüssel und den Mitgliedstaaten herrsche große Unzufriedenheit über die Lieferverzögerungen. Morgen will sich der Lenkungsausschuss erneut damit befassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 16:00 Uhr