EU-Ratschef Michel will Schuldenerlass für afrikanische Länder prüfen

28.04.2020 21:15 Uhr

Brüssel: Um afrikanische Staaten in der Corona-Krise zu unterstützen, sollen die EU-Staaten nach dem Willen von EU-Ratschef Michel einen Schuldenerlass erwägen. Man müsse die Bitte der afrikanischen Länder gemeinsam mit den Partnern des Internationalen Währungsfonds prüfen, so Michel. Er hatte zuvor mit den Staats- und Regierungschefs von Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad beraten. Die Sahelstaaten kämpfen mit einer Vielzahl von Problemen, etwa Armut und Terror. Die Corona-Pandemie könnte dazu führen, dass sich die Lage weiter verschlechtert. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte nach der Videokonferenz zusätzliche Unterstützung für die Sahel-Region an. Nach ihren Worten wird die EU weitere 194 Millionen Euro bereitstellen

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 21:15 Uhr