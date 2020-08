EU-Ratschef beruft Sondergipfel zu Belarus ein

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Massenproteste nach der Präsidentenwahl in Belarus hat EU-Ratspräsident Michel für übermorgen Mittag einen Videogipfel angesetzt. Er schrieb auf Twitter, die Menschen in Belarus hätten das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden und ihre Führung frei zu wählen. Bundespräsident Steinmeier rief den Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, dazu auf, mit der friedlich protestierenden Opposition im Land in einen Dialog einzutreten. Steinmeier appellierte an Lukaschenko nicht auf Gewalt zu setzen. Unterdessen hat die Regierung von Großbritannien erklärt, sie werde die umstrittene Präsidentschaftswahl in Belarus vor gut einer Woche nicht anerkennen. Außenminister Raab forderte eine unabhängige Untersuchung der Abstimmung durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 12:00 Uhr