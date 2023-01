EU produziert erstmals mehr Strom aus Erneubaren als aus Gas

Kurzmeldung ein/ausklappen Arbeitslosenzahl ist saisonbedingt gestiegen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg soeben mitgeteilt hat, waren in diesem Monat 2,616 Millionen Menschen ohne Job registriert, 162.000 mehr als im Dezember. Das enspricht einer Quote von 5,7 Prozent. Auch in Bayern wurde ein leichter Anstieg der Erwerbslosenzahlen registriert. Die Quote im Freistaat ist um 0,5 Prozentpunkte gestiegen und liegt jetzt bei 3,6 Prozent. - Saisonbedingt nimmt zum Jahresanfang die Zahl der Erwerbslosen zu. Laut Regionaldirektion ist der Anstieg in diesem Jahr wegen des milden Winters deutlich geringer ausgefallen als sonst. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, spricht von einem stabilen Arbeitsmarkt zum Jahresbeginn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2023 10:00 Uhr