EU präzisiert Vorgaben für Staatsbeteiligungen in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission hat ihre Vorgaben für Staatsbeteiligungen an Unternehmen in der Corona-Krise präzisiert. So müsse unter anderem eine Ausstiegsstrategie vereinbart werden, nach der ein Konzern nach sechs Jahren umstrukturiert werde, falls der Staat noch beteiligt ist. Zudem dürften während der Zeit der Beteiligung keine Dividenden gezahlt werden. Das gelte solange auch für Boni der Manager, bis die staatliche Beteiligung zu drei Viertel wieder abgegeben wurde, so die Kommission. Hintergrund sind die laufenden Gespräche der Bundesregierung mit der Lufthansa. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, über ein Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro zu verhandeln. Dafür könne sich der deutsche Staat mit bis zu 25 Prozent plus einer Aktie an der Airline beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 08:00 Uhr