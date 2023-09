EU-Politiker fordern Hilfen für Unwettergebiete

Brüssel: Angesichts heftiger Unwetter im Südosten Europas mit mehreren Toten fordern EU-Politiker Hilfen für die betroffenen Länder. Die SPD-Politikerin Barley schlug im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor, den EU-Solidaritätsfonds für Wiederaufbau in Anspruch zu nehmen. Der CSU-Europapolitiker Weber verlangte mehr Geld für den europäischen Katastrophenschutz. In Griechenland, Bulgarien - die beide der EU angehören - sowie in der Türkei haben Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt. Bislang kamen in den drei Ländern 14 Menschen ums Leben. Besonders betroffen ist Mittelgriechenland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 03:00 Uhr