EU plant weitreichende Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach der Ankündigung von Russlands Präsident Putin, die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ost-Ukraine anzuerkennen und Truppen dorthin zu senden, will die EU offenbar weitreichende Sanktionen beschließen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht ein Entwurf der EU-Kommission unter anderem vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten. Außerdem sollen mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte unterdessen einen sofortigen und vollständigen Stopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Russlands Außenminister Lawrow zeigte sich von den Sanktions-Ankündigungen wenig beeindruckt: Man habe sich daran gewöhnt - Russland kenne es schon, dass Sanktionen verhängt würden, ob mit oder ohne Grund. Unterdessen forderte sein Außenministerium andere Länder auf, die beiden Separatisten-Gebiete in der Ost-Ukraine ebenfalls als unabhängig anzuerkennen. Auch die russische Staatsduma hat die Anerkennung von Luhansk und Donezk inzwischen ratifiziert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 12:15 Uhr