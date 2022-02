EU plant weitreichende Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU hat harte Sanktionen auf die Beschlüsse Russlands angekündigt. In Kürze soll darüber in Brüssel beraten werden. Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel ankündigten, sollen die Strafmaßnahmen alle Beteiligten treffen. Das Maßnahmenpaket der EU umfasst Vermögenssperren und Einreiseverbote gegen Personen sowie finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen. So könnten Ausfuhrverbote für wichtige High-Tech-Komponenten erlassen werden und Russlands Zugang zu internationalen Finanzmärkten behindert werden. Die USA haben bereits erste Sanktionen verhängt. Der amerikanische Präsident Biden unterzeichnete ein Dekret, das den Handel mit den ostukrainischen Separatistengebieten unter Strafe stellt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 10:45 Uhr