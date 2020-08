EU plant Sanktionen gegen bis zu 20 belarussische Funktionäre

Türkische Menschenrechts-Anwältin Timtik stirbt im Hungerstreik

Istanbul: Die türkische Menschenrechts-Anwältin Ebru Timtik ist nach 238 Tagen im Hungerstreik in einem Krankenhaus gestorben. Sie wollte mit der Nahrungsverweigerung einen fairen Prozess erreichen. Ein Gericht in Istanbul hatte Timtik 2019 wegen Terrorismusvorwürfen zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt. Ihre Kanzlei rief zu einer Solidaritätsversammlung vor der Anwaltskammer in Istanbul auf, bevor sie beerdigt wird. Timtik gehörte nach Angaben von Unterstützern zu insgesamt 18 Anwälten in der Türkei, die wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Alle waren in Vereinigungen engagiert, die häufig Oppositionelle vertreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 13:00 Uhr