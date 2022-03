EU plant neue Waffenlieferungen und Sanktionen

Nachrichtenarchiv - 11.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Versailles: Die Europäische Union will Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine mit weiteren Sanktionen treffen und dem ukrainischen Militär weitere Waffen liefern. Das kündigte EU-Ratspräsident Michel nach dem Gipfel in Versailles an. Eine erste Tranche von 500 Millionen Euro aus der sogenannten Europäischen Friedensfaszilität war bereits Ende Februar an die Ukraine gegangen. Jetzt sollen noch einmal 500 Millionen Euro Militärhilfe hinzukommen. Fließen soll das Geld nach Plänen des EU-Außenbeauftragten Borell in Waffen, aber auch in Treibstoff und Ausrüstung für die ukrainische Armee. Bei einer geplanten vierten Sanktionsrunde soll es darum gehen, Russland im Rahmen der Welthandelsorganisation bisherige Vorzüge zu streichen. Damit könnten Ausfuhren aus Russland mit Extra-Zöllen belegt werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, dieser Schritt werde gerade mit den USA abgestimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 17:00 Uhr