EU plant nach Erdbeben Geberkonferenz für Syrien und die Türkei

08.02.2023 21:00 Uhr

Brüssel: Die EU plant nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei mit mehr als 11.000 Toten für Anfang März eine Geberkonferenz, um internationale Hilfe zu mobilisieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an sagte, beide Länder könnten auf die EU zählen. In den Erdbebengebieten der Türkei wächst der Unmut gegen Präsident Erdogan, weil die Hilfe nur schleppend ankommt. Heute hat der Staatschef zwei besonders betroffene Regionen besucht und Defizite im Krisenmanagement seiner Regierung eingeräumt. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation könnten insgesamt bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen des Bebens betroffen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2023 21:00 Uhr