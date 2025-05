EU plant Millionenpaket zur Anwerbung von US-Wissenschaftlern

EU will Wissenschaftler aus den USA anlocken: Hierfür werde die Kommission ein Finanzpaket in Höhe von 500 Millionen Euro für die Jahre 2025 bis 2027 schnüren, betonte Kommissionschefin von der Leyen in Paris. Damit sollen auch Anreize für von US-Präsident Trump vergraulte US-Wissenschaftler geschaffen werden, nach Europa zu kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 13:45 Uhr