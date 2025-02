EU plant Gebühr für Billig-Händler wie Temu

Brüssel: Die EU-Kommission will härter gegen Online-Shops wie Temu und Shein vorgehen. Geplant sei eine Gebühr auf Päckchen solcher Anbieter, berichtet das "Handelsblatt". Außerdem sollen Online-Händler in Zukunft kontrollieren, ob die Waren auf ihren Plattformen legal sind und EU-Vorschriften entsprechen. Der Zoll sei angesichts der Paketflut aus China und anderen Drittstaaten überfordert. Letztes Jahr dürften rund vier Milliarden Pakete über Billig-Anbieter wie Temu und Shein in die EU gelangt sein. Verbraucherschützer beklagen, die verkauften Produkte seien häufig gefälscht, unsicher oder schadeten der Umwelt.

