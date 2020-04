EU plant Billionen-Programm gegen Corona-Wirtschaftskrise

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union will sich gemeinsam gegen die dramatische Wirtschaftskrise stemmen. Der EU-Gipfel billigte ein bereits verabschiedetes Hilfspaket von 540 Milliarden Euro. Es soll vor allem dafür eingesetzt werden, in den Mitgliedsstaaten die Gesundheitssysteme zu unterstützen. Außerdem soll Unternehmen und Beschäftigten geholfen werden, die Corona-Pandemie wirtschaftlich zu überstehen. Das Hilfspaket soll ab dem 1. Juni bereit stehen. Die Staats- und Regierungschefs beauftragten außerdem die EU-Kommission, im Mai einen Vorschlag für einen Wiederaufbaufonds vorzulegen. Über ihn könnten über eine Billion Euro verteilt werden. Details bleiben aber umstritten. Kanzlerin Merkel will den geplanten Fonds unterstützen, lehnt aber eine gemeinsame Verschuldung der EU-Staaten weiter ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 07:00 Uhr