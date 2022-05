EU plant 300 Milliarden-Investitionen für schnellere Unabhängigkeit von russischer Energie

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Esbjerg: Die EU will schneller unabhängig von russischer Energie werden. Dazu hat Kommissionspräsidentin von der Leyen ein umfassendes Paket vorgestellt. Der Plan soll dabei helfen, Energie zu sparen, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu beschleunigen und Investitionen anzustoßen. Vorgesehen sind dafür 300 Milliarden Euro. Laut von der Leyen soll unter anderem der Anteil erneuerbarer Energien in der EU bis 2030 von 40 auf 45 Prozent erhöht werden. Zudem will die Kommission Genehmigungsverfahren etwa für Windparks und Stromnetze deutlich verkürzen. Das gelte auch für Gas- und Öltrassen. Außerdem sind laut von der Leyen die Einführung einer Solardachpflicht sowie der Import von mehr klimafreundlichem Wasserstoff geplant. Ländern wie Ungarn, die besonders abhängig von russischem Öl sind, sollen insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, um den Import zu stoppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 16:00 Uhr