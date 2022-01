EU-Pläne zur Atomkraft sorgen für Debatten in der Ampelkoalition

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorschlag der EU-Kommission, Atomkraft als nachhaltige Energieform einzustufen, droht zur Belastungsprobe für die Ampelkoalition zu werden. Die stellvertretende Grünen-Chefin Lang sagte im ARD-Morgenmagazin, das sei eine Form von Greenwashing, bei der man nicht mitgehen wolle. Die Grünen wollen nach ihren Worten nun Druck machen, damit die Bundesregierung und das EU-Parlament diese Einstufung verhindern. Ähnlich hatte sich zuvor schon Umweltministerin Lemke von den Grünen geäußert. In der FDP sieht man die EU-Pläne nicht so kritisch. Der stellvertretende Fraktionchef Köhler sagte, eine Blockade des EU-Vorschlags sei keine Option, es sei richtig, weiter daran zu arbeiten. Parteivize Kubicki mahnte, man brauche einen Konsens zwischen CO2-Zielen und Energiesicherheit. Denkverbote helfen dabei nicht weiter, so Kubicki. Die EU hatte zum Jahreswechsel einen Entwurf vorgelegt, wonach Investitionen in die Atomkraft in bestimmten Fällen als klimafreundlich klassifiziert werden sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 16:00 Uhr