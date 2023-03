EU-Pilotprojekt zum Schutz der Außengrenzen gestartet

Kurzmeldung ein/ausklappen "Großstreiktag" im öffentlichen Dienst steht bevor

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für heute einen Großstreiktag im öffentlichen Dienst angekündigt. In der Landeshauptstadt München sollen mit Ausnahme des Nahverkehrs fast alle Bereiche betroffen sein - es werden beispielsweise Bürgerbüros und Kitas schließen, Stadtwerke und Stadtsparkasse bestreikt und an der München Klinik könnten planbare Operationen verschoben werden. Auch in vielen anderen bayerischen Städten gibt es Warnstreiks, darunter in Ingolstadt, Schweinfurt, Fürth, Passau, Regensburg und Bayreuth. Dort ist teilweise auch der Busverkehr betroffen. Die Gewerkschaft will mit dem Streiktag den Druck auf die Arbeitgeber von Bund und Kommunen vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 06:00 Uhr