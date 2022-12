EU-Parlamentspräsidentin spricht von Angriff auf europäische Demokratie

Nachrichtenarchiv - 12.12.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Strassburg: EU-Parlamentspräsidentin Metsola hat die mutmaßliche Bestechung ihrer Vertreterin Kailí als Angriff auf die europäische Demokratie gewertet. Es handle sich um bösartige Akteure, die mit autokratischen Drittländern in Verbindung stünden. Zugleich kündigte sie an, dass das Verfahren zur Absetzung Kailís als Vizepräsidentin eingeleitet wird. Metsola äußerte sich zu Beginn der letzten Plenarwoche des Jahres. In Brüssel setzten die Ermittler ihre Arbeit mit Durchsuchungen im dortigen Parlamentsgebäude fort. Dabei seien Daten von Computern von zehn parlametarischen Mitarbeitern beschlagnahmt worden, hieß es. Kailí sitzt gemeinsam mit drei weiteren Beschuldigten in Untersuchungshaft. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft gegen Geld oder Sachgeschenke Entscheidungen im Europaparlament im Sinne des Golfemirats Katar beeinflusst haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2022 21:15 Uhr