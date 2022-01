EU-Parlamentspräsident Sassoli stirbt mit 65 Jahren

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aviano: Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist tot. Er starb am frühen Morgen in einem Krankenhaus in Aviano in Nordost-Italien im Alter von 65 Jahren. Sassoli war seit 2019 Präsident des Europaparlaments. Seine Amtszeit wäre in diesem Monat ausgelaufen. EU-Kommissionschefin von der Leyen reagierte bestürzt auf die Todesnachricht. Auf Twitter schrieb von der Leyen, sie sei zutiefst betrübt über den schrecklichen Verlust eines großen Europäers und stolzen Italieners.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 08:00 Uhr